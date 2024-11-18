Главу правительства Михаила Мишустина попросили увеличить лимиты по семейной ипотеке. С этим к политику обратились первый зампред комитета ГД по строительству и ЖКХ Владимир Кошелевы, глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов и еще рядом парламентариев, выяснили «Известия».

По мнению Кошелева, мера необходима для повышения демографии России. Ведь жилищный вопрос очень влияет на желание россиян иметь детей или нет. А для семьи, в которой два или три ребенка, нужна трехкомнатная квартира. Приобрести ее сейчас возможно не меньше, чем за шесть миллионов рублей. Позволить это могут не многие.

«Разговоры об экономической нецелесообразности такой помощи считаю вредными. Ведь речь идет о будущем страны, а вложения в человеческий капитал всегда были самыми надежными», — объяснил Кошелев.

Аркадий Свистунов — зампред комитета ГД по финансовому рынку — также отметил — важно не просто увеличить лимиты, но и адресно направить деньги, чтобы у россиян был реальный шанс купить жилье. При этом семейная ипотека никак не должна быть связана с инфляцией.

«Для нас это должно быть абсолютным приоритетом! Это не должно никак влиять на инфляцию, если сделать четкие критерии и последующий контроль за выдачей, чтоб не было злоупотреблений», — добавил Свистунов.

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