В Китае собака в течение двух лет приходила на могилу хозяйки

Невероятная преданность животного потрясла сердца людей по всему миру.
Фото: 5-tv.ru
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В Китае собака после смерти хозяйки на протяжении двух лет продолжала посещать ее могилу. Об этом сообщает издание South China Morning Post.
Китайский видеоблогер и владелец центра помощи для бродячих собак узнал, что в юго-восточной провинции Цзянси есть пес, чья преданность поразила местных жителей. Животное отказывается покидать могилу своей хозяйки.
Собаку неоднократно пытались забрать, но она сбегала и приходила обратно к захоронению. Когда блогер нашел питомца, тот был уже в тяжелом состоянии. У животного было серьезное кожное заболевание и повреждение лапы.
Мужчина смог завоевать доверие собаки и забрал в свой центр, где ему оказали необходимую медицинскую помощь. После этого пес остался жить в центре вместе с другими спасенными животными.
Благодаря уходу и заботе собака смогла выздороветь, ему дали кличку Чжунбао, что в переводе с китайского означает «верный малыш». Как рассказал блогер, он регулярно привозит Чжунбао на могилу его бывшей хозяйки.
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