«Серьезный диагноз»: в РФ выделят 5,5 млрд рублей на борьбу с сахарным диабетом

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Евгения Романова
Евгения Романова 59 0

Мишустин: правительство выделит 5,5 млрд рублей на борьбу с сахарным диабетом

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

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Основная часть этих денег пойдет на создание и развитие в регионах эндокринных центров.

Правительство России намерено выделить 5,5 миллиардов рублей в целях борьбы с сахарным диабетом. Об этом заявил глава кабмина РФ Михаил Мишустин в ходе совещания с вице-премьерами.

Премьер-министр отметил, что президент России Владимир Путин поручил реализовать масштабную программу в этой сфере. Она должна включать в себя диагностику заболевания, гарантированное обеспечение россиян медизделиями, включая расходные материалы и лекарства.

Он уточнил, что основная часть выделяемых миллиардов пойдет на создание, развитие и оснащение современным оборудованием в регионах России эндокринных центров и медицинских школ для людей с диабетом — «серьезным диагнозом».

Прежде сообщалось, что число россиян с сахарным диабетом за 12 лет выросло на 50%. По подсчетам Всемирной организации здравоохранения, в России с этим тяжелым диагнозом живут более пяти миллионов человек. Раньше пациенты с таким диагнозом умирали в муках. К счастью, современная медицина дает возможность бороться с заболеванием и одерживать над ним победу.

Ранее 5-tv.ru писал, что цвет мочи может указывать на наличие какого-либо заболевания. У здорового человека она должна быть соломенно-желтой. Остальные оттенки могут говорить о наличии патологий. Например, белая, светлая или прозрачная моча — признак сахарного диабета или нарушения липидного обмена организма.

Кроме того, на наличие сахарного диабета может указывать утренняя горечь во рту. Как объяснял врач-гастроэнтеролог Евгений Белоусов, это ощущение вызывается и другими проблемами с организмом.

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