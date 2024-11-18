В московской школе дети отравились водой из кулера

|
Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 121 0

Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

В московской школе дети отравились водой из кулера

Фото: © РИА Новости/Кирилл Каллиников

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Массовые отравления в России

Ученики одной из школ на востоке Москвы отравились водой из кулера. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного управления Следственного комитета РФ.

Уточняется, что несовершеннолетние почувствовали недомогание после употребления воды.

Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Обстоятельства происшествия устанавливают следователи.

Гендиректор «Главного контрольно-испытательного центра питьевой воды» Юрий Гончаров ранее сообщил, что вода из кулеров может стать причиной появления легионеллеза. При этом главную опасность несет не сама вода, а емкости, в которых она находится.

По словам Гончарова, в России не нормированы правила использования кулеров и оборотной тары для них. Поэтому производители очищают бутыли химическими средствами по своему усмотрению, а могут и вовсе заливать воду в неочищенную тару.

Также зачастую не обслуживается внутренняя полость кулеров, где создаются условия для размножения микроорганизмов, в том числе бактерии легионеллы, способной вызвать серьезные заболевания легких. Она может попасть в воду как раз в тот момент, когда тару промывают на предприятии.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что количество пострадавших от отравления в чувашской школе № 4 города Новочебоксарск увеличилось до 205 человек.

Тема:
Массовые отравления в России
16 нояб
Число пострадавших от отравления в Новочебоксарске увеличилось до 205
9 нояб
«Стабильно тяжелые»: родственник о состоянии отравившейся семьи из Вышнего Волочка
18 окт
«Алгоритм простой»: как правильно выбирать продукты, чтобы не отравиться
23 сент
Крыс обнаружили на производстве пельменей под Красноярском, где отравилась семья
15 сент
«От верблюда!» — как в уличную шаурму попадают опасные для жизни бактерии
26 июл
Семь жителей Петербурга заболели сальмонеллезом после употребления курицы-гриль
21 июл
В Кузбассе 35 детей попали в больницу после отдыха в санатории
16 июл
В Москве произошло массовое отравление шаурмой
15 июл
Более 25 детей попали в больницу после отдыха в лагере Крыма
15 июл
Более половины исследованных образцов готовой еды могут быть опасными для здоровья
+4° Атмосферное давление 748 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
99.94
-0.06 105.46
-0.25
Луна в свободном уходе: как лучше провести 18 ноября

Последние новости

21:06
В Кремле обратили внимание на публикации СМИ о решении Байдена по ударам вглубь России
20:46
Утрата дня 19 ноября: кто сегодня умер
20:24
Путин обсудил с Балицким безопасность Запорожской АЭС
20:04
Отдать «хорошим людям»: сын Светличной может остаться без наследства
19:44
Космические всплески: магнитная буря может обрушиться на Землю 19 ноября
19:24
В Хабаровском крае обокрали спасателей, пока они вытаскивали провалившегося под лед рыбака

Сейчас читают

Урановый рынок нервничает: «Не факт, что экспорт в США будет нужен России»
«Я прекрасно понимаю»: Елена Север рассказала, как распознать разлюбившего мужчину
Соблазнительница или хохотушка: какой вы персонаж турецкого сериала по гороскопу
«Построили полную копию К-3»: Елена Север о съемках фильма о Карибском кризисе

Интересные материалы

🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год
Как знаки зодиака встречают Новый год — веселый гороскоп