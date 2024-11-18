В московской школе дети отравились водой из кулера

Ученики одной из школ на востоке Москвы отравились водой из кулера. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного управления Следственного комитета РФ.

Уточняется, что несовершеннолетние почувствовали недомогание после употребления воды.

Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Обстоятельства происшествия устанавливают следователи.

Гендиректор «Главного контрольно-испытательного центра питьевой воды» Юрий Гончаров ранее сообщил, что вода из кулеров может стать причиной появления легионеллеза. При этом главную опасность несет не сама вода, а емкости, в которых она находится.

По словам Гончарова, в России не нормированы правила использования кулеров и оборотной тары для них. Поэтому производители очищают бутыли химическими средствами по своему усмотрению, а могут и вовсе заливать воду в неочищенную тару.

Также зачастую не обслуживается внутренняя полость кулеров, где создаются условия для размножения микроорганизмов, в том числе бактерии легионеллы, способной вызвать серьезные заболевания легких. Она может попасть в воду как раз в тот момент, когда тару промывают на предприятии.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что количество пострадавших от отравления в чувашской школе № 4 города Новочебоксарск увеличилось до 205 человек.