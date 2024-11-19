«Очень витаминный продукт»: чем полезна квашеная капуста при простудных заболеваниях
Терапевт Чернышова: квашеные овощи содержат много витаминов
Фото: 5-tv.ru
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В холодное время года на этот овощ стоит обратить особое внимание.
Квашеная капуста помогает избежать простудных заболеваний. Так в беседе с Life.ru заявила терапевт Надежда Чернышова.
Она порекомендовала чаще включать в рацион этот продукт, ведь в нем содержится много витамина С, К и других полезных веществ. Терапевт подчеркнула, что капуста — это фактически суперфуд. В осеннее время нужно квасить ее без уксуса, просто с солью и морковкой.
«В общем, это прекрасный источник витаминов. Другие квашеные овощи, плюс свежие овощи и фрукты также содержат достаточное количество витаминов. Витамина С достаточно много в картофеле, то есть отварной картофель тоже очень даже витаминный продукт», — заключила Чернышова.
Безусловно, напомнила врач, не стоит забывать и про теплую одежду, а также обувь в осенний период. Также нужно следить за своим уровнем витамина D, это важно абсолютно в любое время года.
Ранее 5-tv.ru писал, почему в осенний период особенно часто обостряются проблемы с кожей.
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