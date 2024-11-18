«Танцы запретили»: стало известно о самочувствии Бьянки после экстренной операции

Состоятся ли концерты в период реабилитации артистки — будет объявлено позже.

Певица Бьянка идет на поправку после операции. Об этом 5-tv.ru сообщил PR-агент артистки Максим Черный.

Он отметил, что весь месяц певице необходимо избегать физических нагрузок.

«Восстанавливается хорошо. На всю неделю отменили съемки. Ближайший концерт пока оставим, но без танцев, потому что врач запретил какие-то движения. Но петь можно», — отметил он.

Состоятся ли концерты в период реабилитации артистки — будет зависеть от ее состояния. Черный сообщил, что если у Бьянки начнутся проблемы со здоровьем, то им придется отказаться на какое-то время от работы. Но пока врачи говорят, что динамика положительная и певица быстро придет в нормальное состояние.

Накануне Бьянка в личном блоге в соцсетях рассказала, что чувствует себя очень плохо, поэтому вызвала скорую помощь. После обследования певицу направили на экстренную операцию — ей вырезали аппендицит. Позже артистка вышла на связь с поклонниками после операции и объяснила, что несколько дней она будет приходить в себя.

Ранее 5-tv.ru писал, что Бьянка пристыдила женщин, интересующихся мужчинами только ради денег