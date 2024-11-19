Суд выслушал стороны по иску Генпрокуратуры об изъятии земель в Барвихе

Одинцовский суд Подмосковья завершил слушания позиций сторон в прениях по иску Генеральной прокуратуры (ГП) об изъятии земель в элитном поселке «Сады Майендорф» в Барвихе. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на суд.

«В понедельник, 18 ноября, завершились прения сторон, на 25 ноября (понедельник. — Прим. ред.) назначены реплики, после чего суд уйдет на решение по иску», — говорится в материале.

На прения ушло два полноценных заседания. Генпрокуратура настаивала на законности иска. Ведомство вместе с тем указывало на нелегальность получения земель. Дело в том, что реставрационные работы памятника-усадьбы Майендорфа, прописанные в договоре, были выполнены не полностью. Помимо этого ГП отмечала, что земли были проданы в 2001 году. Их цена была занижена в 236 раз.

Ответчики, в свою очередь, настаивали, что сделка законная, а обсуждаемые земли уже не являются владением государства. Эти участки были переданы в счет возмещения понесенных инвестором затрат на реставрацию памятника по исполненному договору.

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