Суд выслушал стороны по иску Генпрокуратуры об изъятии земель в Барвихе

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Евгения Романова
Евгения Романова 68 0

Прения заняли два дня заседаний.

Суд выслушал стороны по иску Генпрокуратуры об изъятии земель в Барвихе

Фото: © РИА Новости/Виктор Толочко

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Одинцовский суд Подмосковья завершил слушания позиций сторон в прениях по иску Генеральной прокуратуры (ГП) об изъятии земель в элитном поселке «Сады Майендорф» в Барвихе. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на суд.

«В понедельник, 18 ноября, завершились прения сторон, на 25 ноября (понедельник. — Прим. ред.) назначены реплики, после чего суд уйдет на решение по иску», — говорится в материале.

На прения ушло два полноценных заседания. Генпрокуратура настаивала на законности иска. Ведомство вместе с тем указывало на нелегальность получения земель. Дело в том, что реставрационные работы памятника-усадьбы Майендорфа, прописанные в договоре, были выполнены не полностью. Помимо этого ГП отмечала, что земли были проданы в 2001 году. Их цена была занижена в 236 раз.

Ответчики, в свою очередь, настаивали, что сделка законная, а обсуждаемые земли уже не являются владением государства. Эти участки были переданы в счет возмещения понесенных инвестором затрат на реставрацию памятника по исполненному договору.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что суд взыскал с лидера Rammstein Тилля Линдеманна более 67 миллионов рублей за отмену концерта в Твери. Речь идет о выступлении на фестивале «МакЛарин за Родину, » которое должно было состояться в августе 2021 года. Услуги музыканта были полностью оплачены, но концерт был отменен. Деньги при этом лидер Rammstein не вернул. Сам же фестиваль состоялся, но без участия Линдеманна.

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