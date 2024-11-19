«Инженеры смотрят вперед»: в Москве открылась выставка «Интерполитех»

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В Москве открылась выставка «Интерполитех»

Фото, видео: © РИА Новости/Пелагия Тихонова; 5-tv.ru

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На ней представлены новинки в сфере безопасности.

Робототехника, искусственный интеллект на службе спецподразделений и другие новинки безопасности обсуждают сегодня в Москве. В столице стартовала крупнейшая Международная выставка средств обеспечения безопасности государства «Интерполитех».

Там можно познакомиться с последними разработками как для гражданской, так и для военной сферы. На выставке корреспондент «Известий» увидел современные средства РЭБ, которые востребованы в зоне проведения спецоперации для борьбы с беспилотниками.

«Инженеры смотрят вперед и на перспективу уже проводят разработки. Допустим, мы знаем, что полгода назад летало на двух-трех основных частотах. Понимали, что противник опускается на более низкие частоты. Мы это уже понимали, мы уже это внедряли», — рассказывает представитель компании-разработчика средств РЭБ.

Выставка средств обеспечения безопасности государства «Интерполитех» продлится три дня.

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