«За 3 часа можно успеть все»: в Сети смеются над имитирующим занятость Тарасовым

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Оксана Тарасова
Оксана Тарасова Оксана Тарасова Журналист, копирайтер Вконтакте 80 0

Подписчики футболиста Тарасова не верят в его занятость и миллионные заработки

в Сети смеются над Тарасовым, имитирующим бурную деятельность

Фото: Instagram*/tarasov23

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Почему подписчики футболиста уверены, что блокнот, в который он что-то второпях записывает на камеру, пуст?

Многодетный отец, звездный футболист, известная персона в шоу-бизнесе, предприниматель и несбывшаяся мечта Ольги Бузовой — в таком образе предстает перед поклонниками бывший игрок «Локомотива» Дмитрий Тарасов. В личном блоге он то и дело анонсирует новый проект или демонстрирует лавирование в плотном рабочем графике. Но почему подписчики обвиняют его во лжи и без стеснения посмеиваются?

Как известно, экс-супруг Ольги Бузовой давно завершил спортивную карьеру и сейчас активно занимается медийным футболом и блогингом. Он утверждает, что зарабатывает в месяц около двух миллионов рублей. Жена-модель Анастасия Костенко родила ему двух дочерей и двух сыновей, она также известный блогер и модель. Казалось бы, фото в соцсетях красноречиво говорят о роскошном образе жизни пары, но стоит Тарасову заговорить о своей катастрофической занятости и востребованности, раздел комментариев начинает бурлить ядом.

Недавно футболист опубликовал видео из машины, на котором он якобы в ускоренном режиме решает важные вопросы пока дочки на тренировке.

«Жду детей и работаю! За три часа можно успеть все!» — сообщает Тарасов.

текстТо самое видео с успевающим все Тарасовым. Instagram*/tarasov23

Пользователи сети не спешат его поздравлять. Некоторые высказывают уверенность, что блокнот, который ковыряет ручкой спортсмен, пуст, а сам он нигде не работает — только изображает бурную деятельность. Такое происходит не в первый раз. Свежим видео, похоже, футболист попытался доказать, что он деловой человек. Опять не получилось. Даже хуже стало.

«Что он там строчит у себя в блокнотике, который наверняка пуст?»

«Дима, остановись, это очень смешно!»

«Успешный мужчина вряд ли снимает такие видео»;

«Выглядит нелепо», — пишут комментаторы.

Тарасов не раз отмечал, что давно не реагирует на хейтеров и не обижается на их ядовитые впрыски. Наоборот, мол, раз так ненавидят, значит следят, интересуются, завидуют, обеспечивают популярность блога в конце концов. Костенко тоже приходится выдерживать много злобы от подписчиков — и мама она плохая, и одевается слишком откровенно, и еще бог весть что. Пара звезд продолжает ковырять блокнотики, демонстрировать активность и периодически вспоминать брак Тарасова с Ольгой Бузовой. Конечно, не для хайпа, что вы!

Ранее, писал 5-tv.ru, Анастасия Костенко намекнула на пятую беременность.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ

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