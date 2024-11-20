Накрывает одеялом: москвичей предупредили о формировании снежного покрова

Он также образуется и в других регионах Центральной России.

Временный снежный покром начал формироваться в Москве и области, его высота уже составляет до двух сантиметров. Об этом в Telegram-канале сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«На метеостанциях МГУ, в Михайловском, Подмосковной, Наро-Фоминске, Клин — один сантиметр, в Волоколамске — два сантиметра», — написал он.

Причем снежный покров формируется и в других регионах Центральной РФ. По словам синоптика, в районе Лесного Заповедника в Тверской области его высота составляет уже пять сантиметров, в Псковской — четыре сантиметра, а в Смоленской — три.

Тишковец также добавил, что в среду, 20 ноября, в Москве прогнозируется кратковременный снег, переходящий в дождь. Температура воздуха днем составит плюс пять градусов.

«На земле ненадолго появится полсантиметра символического временного снежного покрова, который вечером и растает», — отметил синоптик.

Кроме того, ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова в Telegram-канале сообщила о постепенном понижении атмосферного давления в Москве в течение дня 20 ноября и в ночь на 21-е число. В четверг его значение составит 730 миллиметров ртутного столба. Такая отметка войдет в число пяти самых низких 20 ноября.

Ранее 5-tv.ru писал, что по всей России фиксируется превышающая норму температура. Холод прорвался на юг страны.