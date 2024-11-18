«Воздушная масса из Атлантики»: по всей России фиксируется превышающая норму температура

Холод прорвался на юг страны.

По всей территории России фиксируются аномально высокие температуры. Это связано с переносом воздуха из Атлантики и глобального потепления. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с ТАСС.

«Связано это с тем, что воздушная масса переносится из Атлантики, когда воздух переносится оттуда — всегда тепло. В связи с тем, что глобальное потепление меняет циркуляцию, прохождение атлантического воздуха в Сибирь и особенно на Дальний Восток встречалось раньше крайне редко, но в нынешнем веке все чаще и чаще возникает такая ситуация», — сказал он.

Синоптик объяснил, что в европейской части России фиксируется температура выше нормы на четыре — пять градусов. Воздух из Атлантики уходит за Урал, где наблюдается колоссальная аномалия. По словам Вильфанда, на востоке Уральского федерального округа температура превышает норму на 15-16 градусов.

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Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале рассказал, что холод прорвался на юг России. Во всех регионах от Крыма до Дагестана, а также от Кубани до ЛНР, Ростовской и Волгоградской областей минувшей ночью фиксировались отрицательные значения температуры. Хотя в дальнейшем отметки на столбике термометра будут показывать выше нуля.

«Причиной такой волны холода стал гребень антициклона, по периферии которого в регион пришли воздушные массы из южных районов Западной Европы, а относительно малооблачная погода только усилила ночное выхолаживание», — объяснил эксперт.

Погода в Москве 18 ноября

Как рассказал Леус, в столице продолжается формироваться периферия североатлантического циклона. Атмосферный вихрь постепенно будет разворачиваться к Москве холодной частью. В таких условиях небо продолжают плотно закрывать облака. Местами пройдут кратковременные дожди, будет и порывистый ветер.

Температура воздуха в понедельник, 18 ноября, в Москве составит от плюс трех до плюс пяти градусов, а в области — от одного до шести градусов в положительном значении. Ветер прогнозируется юго-западный с силой до десяти метров в секунду, порывистый. Атмосферное давление сегодня будет ниже нормы, оно составит 736 миллиметров ртутного столба.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Санкт-Петербурге шторм повалил деревья и дорожные знаки. В Северной столице ветер усилился до 23 метров в секунду.