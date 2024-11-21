Голод и проблемы со зрением: врач назвала нетипичные ранние признаки диабета

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 57 0

Эндокринолог Остапенко: усталость и проблемы со зрением могут говорить о диабете

Врач перечислила нетипичные ранние признаки диабета

Фото: www.globallookpress.com/Andrey Arkusha

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Первые сигналы болезни могут показаться не связанными, но все они указывают на недостаток инсулина или инсулинорезистентность.

Многим известно, что поначалу диабет говорит о себе сильной жаждой, сухостью во рту, повышенному потреблению жидкости, соответственно, и частыми позывами к мочеиспусканию. Но есть и другие симптомы. Врач-эндокринолог Анастасия Остапенко в интервью журналистам aif.ru рассказала о нетипичных ранних признаках диабета. Например, повышении аппетита.

Как отметила врач, на фоне развивающегося недуга организм не может эффективно использовать полученную глюкозу из-за недостатка инсулина или инсулинорезистентности, и возникает постоянное чувство голода. Кроме того, пациенты нередко жалуются на усталость и слабость, организму не хватает глюкозы и, как следствие, энергии. Они страдают частыми простудами, у них также замедляется заживление ран.

Диабет провоцирует повреждение нервов, из-за чего возникает ощущение покалывания в ногах. Также высокий уровень сахара влечет за собой повреждение сосудов сетчатки, поэтому у диабетиков ухудшается зрение. К первым симптомам можно отнести и потерю веса. Недостаток инсулина тело восполняет за счет жировых запасов, чтобы получить энергию. Человек худеет даже если ест больше обычного.

Еще один симптом диабета — грибковые инфекции, в том числе молочница. Повышенный уровень сахара формирует комфортную для грибка среду. Ухудшение кровообращения на фоне недуга, помимо прочего, негативно влияет на состояние кожи — она становится гиперчувствительной и легко повреждается.

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