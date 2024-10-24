«Я знаю точно»: Лукашенко назвал белорусов самыми надежными партнерами России

|
Евгения Алешина
Евгения Алешина 30 0

Лукашенко: белорусы — самые преданные и надежные для россиян люди

«Я знаю точно»: Лукашенко назвал белорусов самыми надежными партнерами России

Фото: © РИА Новости/Фотохост-агентство brics-russia2024.ru/Максим Платонов

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Саммит БРИКС в Казани

Белорусский лидер также заявил о необходимости укрепления экономического фундамента между странами.

Белоруссия является самым надежным и преданны партнером России. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко в интервью «Известиям» на полях саммита БРИКС в Казани.

«Белорусы — это самые преданные и надежные, как я сказал при награждении (в Кремле орденом Андрея Первозванного 9 октября — Прим. ред.), люди для вас, для россиян. Самые преданные! Более преданных, откровенных и честных в мире больше нет для вас и не ищите. Я опытный политик, и я уже это знаю точно», — сказал он.

По словам президента Белоруссии, в рамках Союзного государства нашим странам нужно продолжать выстраивать отношения с экономического фундамента. Лукашенко считает, что российские и белорусские специалисты способны сделать эти связи более тесными и крепкими.

Полную версию интервью Лукашенко читайте на сайте «Известий». Материал выйдет 00.00 25 октября.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Лукашенко не исключает провокаций перед выборами президента Белоруссии. Голосование назначено на 26 января 2025 года.

Тема:
Саммит БРИКС в Казани
24 окт
«Я человек решительный»: Лукашенко готов посетить Крым
24 окт
«Должны сделать выводы»: Украина внесла генсека ООН Гутериша в базу «Миротворец»
24 окт
«Развернули борьбу»: Лукашенко указал на организованную Западом кампанию против БРИКС
24 окт
Путин: мир живет как одна большая семья, но и в ней бывают драки
24 окт
Путин назвал ООН единственной универсальной международной структурой
24 окт
«Доминируют над всем и вся»: Путин заявил о попытках помешать переходу к справедливому миропорядку
24 окт
«Прекратить насилие»: Путин призвал к разрешению конфликта на Ближнем Востоке
24 окт
Путин: Украину используют для создания критических угроз безопасности
24 окт
Угостить почти весь мир: для гостей саммита БРИКС в Казани приготовили 130 килограммов чак-чака
24 окт
Всеобщее процветание: в Казани стартует заключительный день саммита БРИКС
+7° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 81%
96.64
0.05 104.38
-0.49
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 24 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

18:38
Геополитический разворот: как изменится внешняя политика США при победе Трампа
18:25
Путин сообщил об успешном завершении 16-го саммита БРИКС
18:20
Лукашенко о саммите БРИКС в Казани: «Конец истории доминирования Запада»
18:15
СК возбудил дело по факту жесткой посадки вертолета в Нижегородской области
18:06
«Я знаю точно»: Лукашенко назвал белорусов самыми надежными партнерами России
18:00
McDonald's убрал из меню чизбургеры в ресторанах США после массового отравления

Сейчас читают

Пять продуктов, которые после 40 лет сделают вас молодыми
На рэпера Гуфа составили протокол за мелкое хулиганство
«Проблема серьезная»: почему эффективность антибиотиков снижается
«Никто не узнал»: Вадим Бакунев рассказал о двух поездках Сергея Жукова в метро

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год
Чего добилась Ирина Болгар от Павла Дурова через суд
Гороскоп для всех знаков зодиака на октябрь 2024 — видео
Любовный гороскоп на осень 2024 для всех знаков зодиака