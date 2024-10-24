«Я знаю точно»: Лукашенко назвал белорусов самыми надежными партнерами России
Лукашенко: белорусы — самые преданные и надежные для россиян люди
Фото: © РИА Новости/Фотохост-агентство brics-russia2024.ru/Максим Платонов
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Белорусский лидер также заявил о необходимости укрепления экономического фундамента между странами.
Белоруссия является самым надежным и преданны партнером России. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко в интервью «Известиям» на полях саммита БРИКС в Казани.
«Белорусы — это самые преданные и надежные, как я сказал при награждении (в Кремле орденом Андрея Первозванного 9 октября — Прим. ред.), люди для вас, для россиян. Самые преданные! Более преданных, откровенных и честных в мире больше нет для вас и не ищите. Я опытный политик, и я уже это знаю точно», — сказал он.
По словам президента Белоруссии, в рамках Союзного государства нашим странам нужно продолжать выстраивать отношения с экономического фундамента. Лукашенко считает, что российские и белорусские специалисты способны сделать эти связи более тесными и крепкими.
Полную версию интервью Лукашенко читайте на сайте «Известий». Материал выйдет 00.00 25 октября.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Лукашенко не исключает провокаций перед выборами президента Белоруссии. Голосование назначено на 26 января 2025 года.
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