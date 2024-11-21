«Ответ всегда будет»: полное видео обращения Владимира Путина об ударе баллистической ракетой «Орешник»

Россия всегда будет решительно и зеркально реагировать на эскалацию, отметил президент.

Новейшие российские ракеты «Орешник» достигают цели со скоростью два-три километра в секунду, существующие системы ПРО противника их не перехватывают. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил в своем обращении к россиянам.

«Средств противодействия российским ракетам „Орешник“ сейчас нет», — сообщил российский лидер.

Россия всегда будет решительно и зеркально отвечать на эскалацию, добавил президент.

Ранее 5-tv.ru писал, что РФ предложит мирным украинцам покинуть опасную зону. Выбирая в случае необходимости и в качестве ответных мер объект для поражения такими системами как «Орешник» на территории Украины Россия будет заранее предлагать мирным жителям, а также просить находящихся там граждан дружественных государств покинуть зоны поражения — по гуманитарным соображениям, открыто, публично, без опасения противодействия со стороны противника, также получающего эту информацию, отметил президент РФ Владимир Путин в своем обращении.