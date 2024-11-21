«По гуманитарным соображениям»: РФ будет заранее предлагать мирным украинцам покинуть опасную зону
Путин: РФ будет заранее предлагать мирным украинцам покинуть опасную зону
Фото: © РИА Новости/Таисия Лисковец
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Президент России Владимир Путин выступил с экстренным обращением к россиянам.
Россия будет решительно отвечать на эскалацию конфликта на Украине, но, при этом, заранее предлагать мирным гражданам Украины покидать зону поражения при применении ракет. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил в своем обращении к россиянам.
«Разумеется, выбирая в случае необходимости и в качестве ответных мер объект для поражения такими системами как „Орешник“ на территории Украины, мы будем заранее предлагать мирным жителям, а также просить находящихся там граждан дружественных государств покинуть опасные зоны. Будем делать это по гуманитарным соображениям, открыто, публично, без опасения противодействия со стороны противника, также получающего эту информацию», — отметил президент.
Ранее 5-tv.ru публиковал полное видео обращения Владимира Путина.
- 21 нояб
- Путин: напрасно сомневаться в готовности РФ к любому развитию событий
- 21 нояб
- Региональный конфликт становится глобальным: Путин высказался о применении дальнобойных ракет по территории РФ
- 21 нояб
- Попадают в окружение, несут потери: в ВСУ наблюдается дефицит опытных командиров
- 21 нояб
- Армия России освободила населенный пункт Дальнее в ДНР
- 21 нояб
- Российские средства ПВО сбили две крылатые ракеты Storm Shadow
- 21 нояб
- «Бросают на мясо»: митинг родственников пропавших боевиков ВСУ прошел в Киеве
- 21 нояб
- Су-34 уничтожил боевую технику ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
- 21 нояб
- В Горловке после атаки ВСУ погибла женщина
- 21 нояб
- Около 20 боевиков ВСУ пали под ударами российской артиллерии. Лучшее видео из зоны СВО
- 21 нояб
- «Байден не хотел»: эксперт назвал причину поставки на Украину противопехотных мин
Читайте также
86%
0.46 106.08
0.27
Нашли ошибку?