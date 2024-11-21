«По гуманитарным соображениям»: РФ будет заранее предлагать мирным украинцам покинуть опасную зону

Президент России Владимир Путин выступил с экстренным обращением к россиянам.

Россия будет решительно отвечать на эскалацию конфликта на Украине, но, при этом, заранее предлагать мирным гражданам Украины покидать зону поражения при применении ракет. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил в своем обращении к россиянам.

«Разумеется, выбирая в случае необходимости и в качестве ответных мер объект для поражения такими системами как „Орешник“ на территории Украины, мы будем заранее предлагать мирным жителям, а также просить находящихся там граждан дружественных государств покинуть опасные зоны. Будем делать это по гуманитарным соображениям, открыто, публично, без опасения противодействия со стороны противника, также получающего эту информацию», — отметил президент.

Ранее 5-tv.ru публиковал полное видео обращения Владимира Путина.