Гаубица Д-30 уничтожила «опорник» ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

Опубликовано видео, как гаубица Д-30 уничтожила опорный пункт ВСУ
Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Бобылев; Минобороны РФ; 5-tv.ru
Боевые характеристики орудия позволяют также вести заградительный огонь для поддержки штурмовых отрядов.
Артиллеристы мотострелкового соединения группировки «Центр» поразили опорный пункт ВСУ на красноармейском направлении. В ходе атаки применялась гаубица Д-30. Самые яркие кадры из зоны СВО — смотрите в материале 5-tv.ru.
После уничтожения пехоты и техники противника артиллеристы замаскировали орудие и укрылись в блиндажах.
Боевые характеристики гаубицы Д-30 позволяют артиллеристам также вести заградительный огонь для поддержки отрядов штурмовиков.
Спецоперация
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.
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