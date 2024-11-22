Боевые характеристики орудия позволяют также вести заградительный огонь для поддержки штурмовых отрядов.

Артиллеристы мотострелкового соединения группировки «Центр» поразили опорный пункт ВСУ на красноармейском направлении. В ходе атаки применялась гаубица Д-30. Самые яркие кадры из зоны СВО — смотрите в материале 5-tv.ru.

После уничтожения пехоты и техники противника артиллеристы замаскировали орудие и укрылись в блиндажах.

Боевые характеристики гаубицы Д-30 позволяют артиллеристам также вести заградительный огонь для поддержки отрядов штурмовиков.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.