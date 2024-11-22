Матвиенко: празднование 80-летия Победы станет важнейшим историческим моментом

Празднование 80-летия со Дня Победы в следующем году станет важнейшим историческим моментом. Страны мира, международные организации и мировая общественность должны отнестись к этому с большой ответственностью. Об этом на пленарном заседании Межпарламентской ассамблеи СНГ заявила председатель Совета Валентина Матвиенко.

Она призвала глав государств рассматривать празднование Победы как ключевой момент для укрепления сотрудничества между странами, поддержку мирной дипломатии. Кроме того, председатель Совфеда обратила внимание на важность честных выборов и роль международных наблюдателей при их проведении.

«Объективность, принципиальность международных наблюдателей, принимающих участие в мониторинге выборов в государствах СНГ, привела к тому, что международные наблюдатели стали подвергаться в своих странах агрессивному преследованию за осуществление своей деятельности. Считаем необходимым создать правовые механизмы защиты международных наблюдателей от преследования за участие в мониторинге», — сказала Матвиенко.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как 82 года назад началась Сталинградская наступательная операция.