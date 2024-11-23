Пейте правильно: как не сделать воду вредной для здоровья

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 36 0

В сутки нужно выпивать около 1,5 литров воды

Сколько воды можно выпить за раз

Фото: 5-tv.ru

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Достаточное количество жидкости выводит токсины и тонизирует ткани организма.

Норму выпитой за сутки воды нужно правильно распределить в течение дня, а не выпивать большую часть за раз. Об этом пишет издание «Доктор Питер».

Суточной объем воды, рекомендованный врачами, около 1-1,5 литров. Можно рассчитать свою дозу: 30 миллилитров умножить на ваш вес. В жару, при физической нагрузке или при кровопотере эту норму можно увеличить. Но вода, которую пьют неправильно, способна навредить нашему организму.

Специалисты советуют выпивать стакан утром. Такая процедура поможет запустить пищеварение, активизировать кишечник и снизить уровень кислотности в желудке. Но и тут не стоит спешить и выпивать весь стакан разом. Это лишь даст дополнительную нагрузку на сердце из-за чрезмерного разжижения крови. Оптимальную дозу около 150 миллилитров рекомендуют пить медленно и постепенно.

В течение дня нужно пить воду регулярно и в равных объемах, тогда в моче будет образовываться меньше соли. Употребление достаточного количества жидкости выводит из организма токсины и поддерживает тонус тканей.

«Чтобы вода правильно усвоилась, нужно пить сидя. Когда воду употребляют стоя, это провоцирует нарушение баланса жидкостей в организме, что может привести к развитию артрита», — объясняет врач-гастроэнтеролог Рустем Садыков.

Пить нужно не просто какую-то жидкость, а именно воду: фильтрованную или кипяченую. Соки, чай, кофе, бульон не заменят ее. Напротив, в некоторых случаях они принесут больше вреда, чем пользы. Ну, а любителям кофеина стоит обратить внимание на то, что он сильно обезвоживает тело. Поэтому после бодрящего напитка стоит выпить стакан воды.

Важно соблюдать и другие правила. Не употребляйте ледяную воду — это опасно для горла и может вызвать диарею. Слишком горячая — тоже плохо, можно заработать рак пищевода. Идеал — вода комнатной температуры.

Ранее 5-tv.ru писал о том, какие напитки укрепляют иммунитет.

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