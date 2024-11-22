«Она сказала, что ее убьют»: в США назвали виновников смерти Мэрилин Монро

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 207 0

RadarOnline: Джон и Роберт Кеннеди давили на Монро перед ее смертью

«Она сказала, что ее убьют»: в США назвали виновников смерти Мэрилин Монро

Фото: www.globallookpress.com/imago stock&people

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Стали известны подробности последних дней жизни легендарной актрисы.

Президент США Джон Кеннеди и его брат Роберт, которых в США всегда подозревали в причастности к смерти одной из самых популярных актрис в истории мирового кино Мэрилин Монро, на самом деле пытались надавить на нее в последние дни ее жизни. Об этом пишет RadarOnline, цитируя вышедшую в этом году книгу обозревателя Daily Mail Морин Каллахан «Не спрашивайте: Кеннеди и женщины, которых они уничтожили».

Автор утверждает, что Монро была игрушкой, которую «Джон и Роберт передавали друг другу». Из-за этого у самой актрисы возникло отвращение к самой себе и желание свести счеты с жизнью. В перерывах между свиданиями с тем или иным братом она спасалась «таблетками и шампанским».

Когда первая леди США Джеки Кеннеди, знавшая об интрижке мужа с популярной актрисой, поставила его перед жестким выбором: «Или она, или я», тот решил окончательно порвать с Монро и «передал ее своему брату Бобби».

Однако и тот бросил актрису, узнав, что за ней следят сотрудники ЦРУ, чтобы «уничтожить его и брата». Перед этим Кеннеди ворвался в дом Монро и в поисках «жучков» перевернул все вверх дном, после чего объявил актрисе о разрыве и удалился. Вскоре ее нашли мертвой.

На похороны актрисы братьев Кеннеди не пустили, а ее бывший муж позднее заявил, что всегда знал, кто ее убил, но «не хотел начинать революцию в стране». По словам мужчины, Монро незадолго до смерти сама сказала ему, что ее убьют.

Ранее 5-tv.ru сообщал о смерти американо-венесуэльской актрисы театра, кино и телевидения Анны Страсберг, унаследовавшей большую часть состояния легендарной Мерлин Монро.

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