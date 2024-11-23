Мурашко приехал с инспекцией в больницы Курской области
Министр подтвердил, что стационарная помощь в регионе оказывается в полном объеме, а машины «скорой» обеспечены средствами защиты от БПЛА.
Фото, видео: © РИА Новости/Евгений Биятов; 5-tv.ru
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Машины скорой помощи Курской области оснащены средствами защиты от украинских беспилотников. Об этом рассказал министр здравоохранения. Михаил Мурашко осмотрел больницы региона. На медучреждения легла дополнительная нагрузка в связи с большим притоком раненых. И несмотря на непростую ситуацию, все стационары работают в полном объеме.
Глава Минздрава также посетил один из пунктов временного размещения и пообщался с жителями, которым пришлось покинуть свои дома.
— Вы откуда? — спрашивает министр у живущей в ПВР женщины.
— Я с Суджи, — отвечает она.
— Здесь давно живете? — уточняет Мурашко.
— Здесь два месяца. И месяц я была в Железногорске. На больнице там лежала. Я когда из Суджи уходила и попала в общем, у поля, после дождя, сыро было, меня подобрали, — вспоминает женщина.
— С едой все нормально? — интересуется министр.
— С едой? Вы что? Все дюже хорошо, — отмечает курянка.
Люди, которые лишились всего, сейчас получают помощь психотерапевтов из ведущих российских центров — из институтов имени Сербского и имени Бехтерева. И, как сегодня сообщил Михаил Мурашко, работа этих специалистов в Курской области будет продолжаться и дальше.
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