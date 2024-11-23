«Синдром Плюшкина»: почему люди копят ненужный хлам и как это связано с психикой

Близкие и соседи могут помочь страдающему хордингом избавиться от этого заболевания.

Люди часто хранят дома много ненужного хлама. Как в советских, так и в российских квартирах бесполезные, но дорогие сердцу вещи, принято хранить на балконах, либо отвозить на дачу.

Как выяснилось, накопительство, это не милая черта наших бабушек и дедушек, у этого явления есть настоящий медицинский диагноз. Зачем люди начинают накапливать дома горы барахла, с чем это связано и как с таким явлением можно побороться — в беседе с 5-tv.ru рассказала клинический психолог, действующий член Ассоциации системно-стратегических терапевтов Рената Бахтеева.

«У этого явления много названий — „синдром Плюшкина“ Гоголь впервые описал это явление в „Мертвых душах“, или хординг, от английского — накопительство», — отметила эксперт.

По ее словам, манией к складированию хлама страдают от 2% до 5% населения, мужчины и женщины в равной степени. Она также отметила, что у этого синдрома могут быть две причины, первая из которых — медицинская.

«Складируют и собирают старые вещи пациенты с энцефалопатией (поражением мозга, которое обычно развивается на фоне другого патологического процесса — черепно-мозговых травм, проблем с сосудами, деменции, шизофрении и так далее)», — объяснила Бахтеева.

В этом случае помочь близкому человеку никак нельзя, только наблюдать за ним и стараться минимизировать последствия. Однако есть и вторая причина страсти к накоплению хлама — психическая. Психолог назвала этот синдром клептоманией.

«Это психическое расстройство, которое у некоторых людей проявляется еще в молодом возрасте, у других становится очевидным только в старости. Если человек не ворует вещи в магазинах, а берет никому не нужное с помойки, все принесенное можно потихоньку, не акцентируя его внимание, выбрасывать. Человек все равно не помнит, что и где он взял, как и объяснить, зачем ему это было нужно», — рассказала эксперт.

При этом, по словам Бахтеевой, собирательство часто связано с недостатком любви, положительных эмоций и чувства безопасности.

Психолог отметила, что очень часто «синдромом Плюшкина» страдают пожилые люди. Они пережили много потрясений, не раз теряли свои сбережения, и потому крайне бережно относятся к каждой старенькой кофточке, которая у них есть. Окружающим стоит постараться убедить такого человека, что вы всегда сможете поддержать его и оказать необходимую финансовую помощь.

«Единственное, что нельзя делать, — это наводить порядок в доме силой (или выбрасывать вещи в отсутствие человека), а также стыдить, винить и высмеивать Плюшкина. К сожалению, для таких людей вещи представляют сверхценность, для них это частичка их самих. Поэтому последствия ваших необдуманных действий могут быть трагическими», — отметила психолог.

К несчастью, по словам специалиста, к собирательству, чаще всего, склонны одинокие люди. Огромным количеством ненужных вещей они закрывают свои эмоциональные потребности. В этом случае страдают не родственники «Плюшкина», а его соседи. Бахтеева посоветовала не ругаться с «неудобным соседом», а сообщить о проблемах человека в благотворительную организацию.

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