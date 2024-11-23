«Превращается в бабушку»: Ричард Гид рассказал о семейной жизни с молодой женой
Жена актера Гира решила устраивать воскресные вечера, как и ее бабушка когда-то
Фото: www.globallookpress.com/Stefanie Rex
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Разница в возрасте между супругами составляет 34 года.
Актер Ричард Гир расстроил поклонников новостью о переезде из США в Испанию вместе со своей супругой Алехандрой Сильвой. Знаменитость свое решение объяснил желанием любимой.
«Моя жена — испанка, и она родила мне там ребенка, так что мы проведем несколько лет в Мадриде. Наши дети говорят на двух языках, поэтому им там будет комфортно», — заявил Гир на одном из телевизионных шоу.
При этом актер не переживает о жизни в чужой для него стране, ведь рядом с ним будет супруга, а также ее многочисленные родственники, которые готовы помочь знаменитости привыкнуть к новому месту.
Чтобы муж поскорей привык к ее семье Сильва решила организовывать еженедельные воскресные обеды. Идея показалась Гиру, в том числе, забавной, ведь похожие сборища устраивала бабушка его избранницы.
«Моя жена выросла в большой испанской семье и ее бабушка была своего рода связующим звеном, которое удерживало все это вместе. Бабушка умерла примерно полтора года назад, моя жена, я вижу, превращается в новую бабушку для всей большой семьи. Так что она уже планирует воскресные обеды на 35 человек», — признался актер.
К слову, до брака с Сильвой актер был женат дважды: на коллегах Синди Кроуфорд и Кэри Лоуэлл. Во втором браке у знаменитости появился сын Гомер, а в третьем еще двое детей.
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