Боевики ВСУ были полностью вытеснены из поселка 22 ноября.
Фото, видео: © РИА Новости/Станислав Красильников; Минобороны РФ; 5-tv.ru
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Поселок Новодмитровка в Донецкой Народной Республике освободили военные группировки войск «Центр». Кадры боевой операции публикует Минобороны РФ.
«Штурмовые подразделения группировки войск „Центр“, применяя обходные маневры, под плотным огнем артиллерии и ударных дронов уничтожали противника в лесополосах в окрестности населенного пункта Новодмитровка», — уточнили в пресс-службе российского оборонного ведомства.
Отмечается, что штурмовики подходили к поселку с разных сторон, чтобы закрепиться на позициях и окончательно очистить его от боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ). В корректировке движений на земле военнослужащим помогали операторы разведывательных беспилотников.
Об освобождении Новодмитровки в ДНР стало известно 22 ноября 2024 года. Российские военнослужащие вытеснили с территории поселка боевиков ВСУ и установили в населенном пункте флаг РФ.
Спецоперация России на Украине
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что ВС РФ уничтожили американский БТР MaxxPro в ДНР.
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