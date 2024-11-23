Минобороны РФ показало кадры освобождения Новодмитровки в ДНР

Поселок Новодмитровка в Донецкой Народной Республике освободили военные группировки войск «Центр». Кадры боевой операции публикует Минобороны РФ.

«Штурмовые подразделения группировки войск „Центр“, применяя обходные маневры, под плотным огнем артиллерии и ударных дронов уничтожали противника в лесополосах в окрестности населенного пункта Новодмитровка», — уточнили в пресс-службе российского оборонного ведомства.

Отмечается, что штурмовики подходили к поселку с разных сторон, чтобы закрепиться на позициях и окончательно очистить его от боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ). В корректировке движений на земле военнослужащим помогали операторы разведывательных беспилотников.

Об освобождении Новодмитровки в ДНР стало известно 22 ноября 2024 года. Российские военнослужащие вытеснили с территории поселка боевиков ВСУ и установили в населенном пункте флаг РФ.

Спецоперация России на Украине

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ВС РФ уничтожили американский БТР MaxxPro в ДНР.