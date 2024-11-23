В результате атаки бронетранспортер сгорел дотла.

Российские бойцы при помощи FPV-дронов уничтожили бронетранспортер MaxxPro американского производства в городе Торецк под Артемовском в Донецкой Народной Республике (ДНР). Кадры сожжения военной техники оказались в распоряжении 5-tv.ru.

После удара бронетранспортер загорелся как спичечный коробок. Пламя полностью охватило военную технику. Вскоре бронетранспортер сгорел дотла.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как создавалась баллистическая ракета средней дальности «Орешник».



