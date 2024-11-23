Песков заявил о росте зарплат россиян во всех регионах

|
Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева 44 0

Спикер Кремля отметил, что за последние два года доходы граждан РФ выросли более чем на 15%.

Песков заявил о росте реальных зарплат россиян во всех регионах

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Реальные заработные платы россиян растут во всех регионах РФ, включая новые территории. Об этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил в беседе с РИА Новости.

«Что касается повышения зарплат, то в целом за последние год-два зарплаты в реальном исчислении растут существенно. Это рост свыше 15%. Растет не просто номинальная зарплата, растет реальная зарплата и, конечно, надбавки для регионов, где идут военные действия», — прокомментировал ситуацию в стране Песков.

Так он ответил на вопрос о росте зарплат и возможных надбавок для жителей новых регионов.

Песков назвал процесс увеличения доходов россиян постоянным, а также напомнил о существовании отдельных надбавок, которые положены, к примеру, сотрудникам госорганов и силовых ведомств.

Ранее 5-tv.ru передавал слова Пескова о возможности проведения мобилизации в России. По его словам, ежедневно сотни граждан страны подписывают контракты с Минобороны и отправляются на СВО, поэтому нужды в проведении мобилизационных мероприятий сейчас нет.

+1° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
102.58
1.90 107.43
1.35
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 23 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

16:25
Гипертоникам на заметку: какие овощи быстро снижают высокое давление
16:10
Песков объяснил, почему о разработке «Орешника» не было известно ранее
15:50
Не менее 120 человек погибли в секторе Газа за два дня из-за ударов ЦАХАЛ
15:31
Минобороны опубликовало кадры удара по украинскому МиГ-29 с помощью «Искандера»
15:17
Россия и Бразилия обсудят организацию прямого авиасообщения
15:03
Вы удивитесь: самые необычные поводы для оформления рассрочки

Сейчас читают

Токсиколог Кутушов назвал четыре опасных продукта, которые нельзя есть на завтрак
«Путин не блефует»: что известно о ракете «Орешник» и чем она опасна для Запада
Соблазнительница или хохотушка: какой вы персонаж турецкого сериала по гороскопу
«Построили полную копию К-3»: Елена Север о съемках фильма о Карибском кризисе

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год