Песков заявил о росте зарплат россиян во всех регионах

Реальные заработные платы россиян растут во всех регионах РФ, включая новые территории. Об этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил в беседе с РИА Новости.

«Что касается повышения зарплат, то в целом за последние год-два зарплаты в реальном исчислении растут существенно. Это рост свыше 15%. Растет не просто номинальная зарплата, растет реальная зарплата и, конечно, надбавки для регионов, где идут военные действия», — прокомментировал ситуацию в стране Песков.

Так он ответил на вопрос о росте зарплат и возможных надбавок для жителей новых регионов.

Песков назвал процесс увеличения доходов россиян постоянным, а также напомнил о существовании отдельных надбавок, которые положены, к примеру, сотрудникам госорганов и силовых ведомств.

Ранее 5-tv.ru передавал слова Пескова о возможности проведения мобилизации в России. По его словам, ежедневно сотни граждан страны подписывают контракты с Минобороны и отправляются на СВО, поэтому нужды в проведении мобилизационных мероприятий сейчас нет.