Минобороны опубликовало кадры удара по украинскому МиГ-29 с помощью «Искандера»

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Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева 68 0

ВСУ несут большие потери на поле боя.

Фото, видео: © РИА Новости; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Российские силы уничтожили самолет Военно-воздушных сил Украины при помощи оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) «Искандер» с применением ракеты с кассетной боевой частью. Кадры удара публикует Минобороны России.

По информации ведомства, украинский самолет располагался на аэродроме города Днепр.

В результате точного ракетного удара был уничтожен один украинский истребитель МиГ-29 и до 15 боевиков ВСУ.

Спецоперация России на Украине

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Минобороны показало кадры освобождения Новодмитровки в ДНР.

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