Захарова назвала разрешение Франции бить ракетами по РФ добиванием Украины

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что разрешение Франции бить ракетами дальнего радиуса SCALP по территории РФ добиванием Украины. Об этом она сообщила в беседе с ТАСС.

«(Это разрешение — Прим. ред.) не поддержка Украины, а ее добивание», — передает ее слова агентство.

До этого министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро говорил, что Незалежная сможет бить дальнобойными ракетами SCALP по России «в целях самообороны».

Кроме того, западные союзники вообще не должны как-либо ограничивать Киев в действиях, утверждает Барро. Он добавил, что они будут поддерживать Украину столько, сколько это будет необходимо. По его мнению, за этим стоит безопасность всей Европы.

Барро также не исключил возможность участия французских войск в военных действиях против России.

Ранее 5-tv.ru сообщал, как мировое сообщество отреагировало на заявления об ударах по российским территориям.