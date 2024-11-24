Песков об угрозах Киева про получение «грязной бомбы»: «Уже даже не игра с огнем»

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Евгения Романова
Евгения Романова 23 0

Песков: угрозы получения Украиной «грязной бомбы» уже больше, чем игра с огнем

Песков об угрозах Киева про получение «грязной бомбы»: «Уже даже не игра с огнем»

Фото: www.globallookpress.com/Yevhen Liubimov

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США хотят усугубить ситуацию на Украине, подчеркнули в Кремле.

Власти Украины понимают опасность заявлений о возможности получения «грязной бомбы», это уже не просто игра с огнем. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с журналистом Павлом Зарубиным.

«Они понимают, насколько это опасно и насколько это уже даже не игра с огнем, это что-то большее», — сказал он.

Вместе с тем Песков подчеркнул, что уходящая администрация Соединенных Штатов во главе с Джо Байденом пытается усугубить конфликт на Украине. Цель их шагов — обречь на провал мирные условия.

Как ранее объяснял начальник войск радиационной, биологической и химической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил РФ Игорь Кириллов, «грязная бомба» состоит из радиоактивных изотопов и взрывчатого вещества. При детонации оболочка устройства разрушается, и взрывная волна разбрасывает радиоактивные вещества на большие расстояния. Как подчеркивал Кириллов, Украина уже использовала отравляющие субстанции, которые могли быть разработаны Соединенными Штатами. В МИД России, в свою очередь, заявили: нет гарантий, что Украина не применит «грязную» ядерную бомбу.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Минобороны РФ заявили о риске украинской провокации с применением «грязной бомбы». Таким образом киевский режим намерен противодействовать задачам СВО.

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