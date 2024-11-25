Силы ПВО за ночь уничтожили 23 украинских беспилотника

|
Юлия Андреева
Юлия Андреева 35 0

Восемь БПЛА было сбито над Калужской областью, семь над Курской, пять — над Брянской и три над Белгородской.

Губернатор Курской области сообщил об уничтожении семи ракет и семи БПЛА ВСУ

Фото: © РИА Новости/Евгений Биятов

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Минувшей ночью силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 23 беспилотника ВСУ над регионами России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Так, восемь БПЛА было уничтожено над Калужской областью, семь над Курской, пять — над Брянской и три над Белгородской.

В том числе, губернатор Курской области Алексей Смирнов рассказал, что ночью российские бойцы уничтожили семь беспилотников и семь ракет ВСУ. Он напомнил местным жителям не приближаться и не трогать обломки беспилотников. При обнаружении следует позвонить по телефону 112.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что жительница Курской области рассказала о мародерстве ВСУ.

+1° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
102.58
1.90 107.43
1.35
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 25 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

9:02
Конвекторный или инфракрасный: какой обогреватель для дома выбрать
8:59
Грузовой самолет рухнул на двухэтажный жилой дом в Вильнюсе
8:32
Спасение двигателя от мороза: помогает ли автоодеяло защититься от низких температур
8:29
Силы ПВО за ночь уничтожили 23 украинских беспилотника
8:18
Простой способ сэкономить: как сделать перерасчет за ЖКХ на праздники
8:00
Роспотребнадзор Москвы опроверг отравление детей в столичной школе

Сейчас читают

Токсиколог Кутушов назвал четыре опасных продукта, которые нельзя есть на завтрак
Вы их не увидите. Созданы самые тонкие спагетти в мире
Соблазнительница или хохотушка: какой вы персонаж турецкого сериала по гороскопу
«Построили полную копию К-3»: Елена Север о съемках фильма о Карибском кризисе

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год