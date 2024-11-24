«Наживали веками»: жительница Курской области рассказала о мародерстве ВСУ

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Наталья Мулько
Наталья Мулько 582 0

Боевики ВСУ похищали из домов жителей Курской области холодильники и телевизоры

Фото, видео: Reuters/UKRAINIAN ARMED FORCES; СК РФ; 5-tv.ru

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Тема:
Курская область

Украинские боевики занимались вандализмом и похищали бытовую технику.

Боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) забирали из домов мирных жителей Курской области бытовую технику и вели себя как вандалы. Об этом рассказала военным следователям СК РФ эвакуированная местная жительница Галина Коржова.

Пенсионерка сообщила, что деревню, в которой она проживала, полностью разгромили украинские националисты. Женщина не успела забрать ценные вещи и деньги — в результате их похитили боевики ВСУ.

«Наши вчера ездили, приехали, я попросила просто забрать вещи из своего дома, мы бросили все нажитое, веками наживали. Сказали, ничего нет, все забрали, окна повыбиты. Зачем это, как это окна бить, какой беспредел. (…) Все вещи забрали, ни телевизора, ни холодильника, ничего нет, все поразбросано, все пораскидано», — рассказала Коржова.

По словам местной жительницы, никто даже не думал о том, что им придется оставить свои дома на длительный срок.

Атака ВСУ на Курскую область

ВСУ напали на Курскую область утром 6 августа. Боевики попытались прорвать оборону на государственной границе России, а также нанесли массированный удар по мирным районам региона, при котором погибли и пострадали десятки человек.

На территории Курской области введен режим ЧС федерального масштаба и контртеррористической операции (КТО). Операция по вытеснению боевиков киевского режима с территории России продолжается.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что две украинские ракеты и 27 БПЛА уничтожены над Курской областью.

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