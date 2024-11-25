На всю громкость! Названы самые прослушиваемые в 2024 году исполнители

|
Айшат Татаева
Айшат Татаева Эксклюзив 43 0

HiFi-стриминг «Звук» составил рейтинг самых популярных артистов 2024 года

что слушали пользователи в 2024 году

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Особенно сильно людям полюбились треки NILЕТТО, Леши Свика и других исполнителей.

Самым популярным артистом 2024 года по версии HiFi-стриминга «Звук» стала певица Люся Чеботина. Наиболее прослушиваемая группа — Женя Трофимов и «Комната культуры». Об этом сервис эксклюзивно сообщил 5-tv.ru.

Самый популярный альбом в жанре «поп», согласно исследованию сервиса, — «Как Есенин» от Navai, в жанре хип-хоп — Streets Echo 2052 рэпера ALBLAK 52. «Звери» возглавили топ рок-музыки, в разделе электронной на первые позиции вышел альбом HYPER HOUSE от Biicla.

Сервис также выяснил, что пользователи слушали чаще всего в определенное время суток. Как оказалось, утром особенно популярен трек Татьяны Куртуковой «Матушка», днем на повторе крутились «Поезда» Жени Трофимова и группы «Комната культуры». Самая излюбленная вечерняя композиция — легкий и позитивный фит Supersonic от Aarne и Big Baby Tape. Ночью чаще всего воспроизводилась одна из версий хита BLIZKEY «Горы» (Remix).

Ранее 5-tv.ru сообщал, что меньше чем через неделю — 29 ноября — обновленный состав группы SEREBRO представит публике песню и клип. Об этом в своем Telegram-канале рассказал продюсер Максим Фадеев, который невероятно волнуется перед грядущим событием.

+1° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
102.58
1.90 107.43
1.35
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 25 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

13:42
Из Японии «с любовью»: россияне стали жертвами автодилеров-мошенников
13:35
«Заезженная русалка»: стилист высказался о «синем» образе Глюкозы
13:22
В Кремле отказались давать прогнозы об отношениях с Румынией после выборов
12:55
На всю громкость! Названы самые прослушиваемые в 2024 году исполнители
12:37
Одному из пострадавших в аварии с автобусом в Ленобласти ампутировали ногу
12:29
«Сразу сообщим»: Песков о назначении нового посла России в США

Сейчас читают

Урезан бюджет русофобского Института нацпамяти Польши
Хуже табака: как электронные сигареты связаны с эректильной дисфункцией
Соблазнительница или хохотушка: какой вы персонаж турецкого сериала по гороскопу
«Построили полную копию К-3»: Елена Север о съемках фильма о Карибском кризисе

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год