На всю громкость! Названы самые прослушиваемые в 2024 году исполнители

Особенно сильно людям полюбились треки NILЕТТО, Леши Свика и других исполнителей.

Самым популярным артистом 2024 года по версии HiFi-стриминга «Звук» стала певица Люся Чеботина. Наиболее прослушиваемая группа — Женя Трофимов и «Комната культуры». Об этом сервис эксклюзивно сообщил 5-tv.ru.

Самый популярный альбом в жанре «поп», согласно исследованию сервиса, — «Как Есенин» от Navai, в жанре хип-хоп — Streets Echo 2052 рэпера ALBLAK 52. «Звери» возглавили топ рок-музыки, в разделе электронной на первые позиции вышел альбом HYPER HOUSE от Biicla.

Сервис также выяснил, что пользователи слушали чаще всего в определенное время суток. Как оказалось, утром особенно популярен трек Татьяны Куртуковой «Матушка», днем на повторе крутились «Поезда» Жени Трофимова и группы «Комната культуры». Самая излюбленная вечерняя композиция — легкий и позитивный фит Supersonic от Aarne и Big Baby Tape. Ночью чаще всего воспроизводилась одна из версий хита BLIZKEY «Горы» (Remix).

Ранее 5-tv.ru сообщал, что меньше чем через неделю — 29 ноября — обновленный состав группы SEREBRO представит публике песню и клип. Об этом в своем Telegram-канале рассказал продюсер Максим Фадеев, который невероятно волнуется перед грядущим событием.