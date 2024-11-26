Валит заборы и деревья: непогода бушует во Владивостоке
В Приморье ввели режим повышенной готовности из-за дождя со снегом
Фото, видео: 5-tv.ru
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На территории Приморья ввели штормовое предупреждение
Штормовой ветер бушует во Владивостоке. Сильными порывами валит заборы, деревья и информационные щиты.
Разрушения в город принес мощный циклон с Корейского полуострова. Скорость ветра достигает 30 метров в секунду. На территории Приморья ввели штормовое предупреждение. Аварийные службы переведены в режим повышенной готовности.
На время непогоды во Владивостоке объявили свободное посещение школ для всех классов.
Такая погода прогнозируется 26 и 27 ноября.
И.о. министра энергетики и газоснабжения региона Елена Шиш обозначила, что сформировано 167 аварийных бригад и более 350 спецмашин, готовы 60 передвижных дизель-генераторных установок разной мощности. Усилены восстановительные подразделения и у операторов связи.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как в регионах России устраняют последствия циклона. В Центральной России непогода оставила без электричества тысячи человек.
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