Валит заборы и деревья: непогода бушует во Владивостоке

На территории Приморья ввели штормовое предупреждение

Штормовой ветер бушует во Владивостоке. Сильными порывами валит заборы, деревья и информационные щиты.

Разрушения в город принес мощный циклон с Корейского полуострова. Скорость ветра достигает 30 метров в секунду. На территории Приморья ввели штормовое предупреждение. Аварийные службы переведены в режим повышенной готовности.

На время непогоды во Владивостоке объявили свободное посещение школ для всех классов.

Такая погода прогнозируется 26 и 27 ноября.

И.о. министра энергетики и газоснабжения региона Елена Шиш обозначила, что сформировано 167 аварийных бригад и более 350 спецмашин, готовы 60 передвижных дизель-генераторных установок разной мощности. Усилены восстановительные подразделения и у операторов связи.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как в регионах России устраняют последствия циклона. В Центральной России непогода оставила без электричества тысячи человек.