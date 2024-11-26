Валит заборы и деревья: непогода бушует во Владивостоке

Эфирная новость 27 0

В Приморье ввели режим повышенной готовности из-за дождя со снегом

Фото, видео: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

На территории Приморья ввели штормовое предупреждение

Штормовой ветер бушует во Владивостоке. Сильными порывами валит заборы, деревья и информационные щиты.

Разрушения в город принес мощный циклон с Корейского полуострова. Скорость ветра достигает 30 метров в секунду. На территории Приморья ввели штормовое предупреждение. Аварийные службы переведены в режим повышенной готовности.

На время непогоды во Владивостоке объявили свободное посещение школ для всех классов.

Такая погода прогнозируется 26 и 27 ноября.

И.о. министра энергетики и газоснабжения региона Елена Шиш обозначила, что сформировано 167 аварийных бригад и более 350 спецмашин, готовы 60 передвижных дизель-генераторных установок разной мощности. Усилены восстановительные подразделения и у операторов связи.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как в регионах России устраняют последствия циклона. В Центральной России непогода оставила без электричества тысячи человек.

+1° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
103.79
1.21 108.87
1.44
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 26 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

7:45
Пэрис Хилтон рассказала правду о своих пластических операциях
7:31
ПВО уничтожила за ночь 24 украинских беспилотника над Ростовской областью
7:30
Гаубица Д-30 уничтожила живую силу ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
7:26
Смерть детей, онкология и побои: что выпало на долю Тины Тернер
7:12
«Миссия удваивается»: о чем говорят повторяющиеся цифры в дате рождения
7:10
Утрата дня 26 ноября: кто сегодня умер

Сейчас читают

Урезан бюджет русофобского Института нацпамяти Польши
«Мысли есть»: Султан Лагучев поделился планами на дуэт со Славой
Соблазнительница или хохотушка: какой вы персонаж турецкого сериала по гороскопу
«Построили полную копию К-3»: Елена Север о съемках фильма о Карибском кризисе

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год