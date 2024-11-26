Суд в Вашингтоне прекратил дело против Трампа о штурме Капитолия

В России уже поделились комментарием на этот счет.

Суд в Вашингтоне принял решение прекратить дело против набравшего большинство голосов в выборах президента США Дональда Трампа о вмешательстве в электоральные процессы в 2020 году и штурме Капитолия. Об этом говорится в постановлении инстанции.

Таким образом суд удовлетворил ходатайство прокуратуры Вашингтона.

«Суд удовлетворил ходатайство о прекращении дела без возможности обжалования», — указывается в документе.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала в понедельник, 25 ноября, решение Минюста США прекратить все федеральные дела против Трампа. В Telegram-канале дипломат указала в этом контексте на американскую демократию.

«Удивительная цикличность у американского демократичного правосудия — раз в 4 года оно демонстрирует абсолютную непредвзятость: сначала до выборов, а потом сразу после, хотя и с двумя абсолютно разными результатами», — заявила Захарова.

Обвинения против Трампа

Официальные обвинения Трампу и «группе связанных лиц» были предъявлены в августе 2023 года. Прокурор предположил, что политик пытался повлиять на результаты президентских выборов, в которых победил в итоге действующий глава США Джо Байден. Также миллиардера обвинили в организации штурма Капитолия.

Сам Трамп назвал все уголовные дела против него фальсификацией, которая предпринимается американскими властями, чтобы убрать конкурента.

В сентябре 2024 года Верховный суд округа Фултон снял два пункта из текста обвинительного заключения против Трампа в деле о вмешательстве в выборы. Они связаны с предполагаемой ролью политика в заговоре с целью подлога документов. Всего в рамках дела Трампу были предъявлены обвинения по 13 пунктам. Они касались давления на местных чиновников с целью изменить в его пользу результаты прошлых президентских выборов.

Выборы президента США — 2024

Выборы американского лидера прошли 5 ноября. Демократическую партию представляла вице-президент США Камала Харрис, а республиканцев — бывший глава Белого дома Дональд Трамп.

Трамп неоднократно заявлял, что завершит все вооруженные противостояния в мире, в том числе обещал урегулировать ситуацию на Ближнем Востоке и украинский конфликт. Инаугурация избранного президента США назначена на 20 января 2025 года. Наибольшее количество голосов, согласно предварительным данным, набрал Трамп.

Ранее 5-tv.ru писал, что Трамп начал продавать свою новую книгу «Спасти Америку». В нее вошли кадры предыдущего президентства республиканца и ключевые моменты предвыборной гонки этого года.