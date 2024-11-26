Стало известно, где похоронят Бранденбургскую Мадонну Марию Лиманскую

Ветеран Великой Отечественной войны умерла в возрасте 100 лет.

Марию Лиманскую, более известную как Бранденбургскую Мадонну, похоронят 27 ноября в селе Звонаревка в Марксовском районе Саратовской области. Об этом сообщает источник 5-tv.ru.

Начало церемонии прощания с ветераном состоится в 11:00 в местном Доме культуры.

Мария Филипповна Лиманская родилась 12 апреля 1924 года в селе Старая Полтавка (ныне районный центр в Волгоградской области). В 18 лет она ушла на фронт, где сначала шила одежду для солдат, а потом прошла боевое крещение под Батайском Ростовской области.

На поле боя Лиманская регулировала движение войск на переправе через Дон. В 1945 году была сделана фотография из Берлина, после которой 21-летня девушка прославилась на весь мир как «Регулировщица Победы» и «Бранденбургская Мадонна». Мария Лиманская умерла в возрасте 100 лет этой ночью.

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