Пост Запашного с обвинениями в экстремизме отправили на экспертизу

Гагаринский суд Москвы постановил провести лингвистическую экспертизу высказывания дрессировщика Эдгарда Запашного, который обвинил исполнительного директора «Альянса защитников животных» Юрия Корецких в участии в экстремистской организации, сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции столицы.

Дело против Запашного поступило 4 апреля 2024 года от лица Корецких. Поводом для претензии стала публикация Запашного в Telegram-канале, где артист предположил, что Корецких причастен к украинской националистической организации «Правый сектор»*.

«Определением от 26.11.2024 производство по делу приостановлено в связи с назначением судебной лингвистической экспертизы», — уточнили в пресс-службе ведомства.

Стоит отметить, что зоозащитник и дрессировщик неоднократно были замечены во взаимных обвинениях по теме жестокого обращения с животными задолго до суда. Так, в феврале 2024 года Корецких опубликовал видеоролик, на котором братья Запашные избивают тигров в цирке.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Запашный призвал наказать виновников нападения пантеры на ребенка в Ангарске.

* — запрещенная на территории РФ террористическая организация.