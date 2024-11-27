Пост Запашного с обвинениями в экстремизме отправили на экспертизу

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Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева 35 0

Именитый дрессировщик назвал зоозащитника приверженцем украинской террористической организации.

Суд приостановил делу против Эдгарда Запашного о защите чести и достоинства

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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Гагаринский суд Москвы постановил провести лингвистическую экспертизу высказывания дрессировщика Эдгарда Запашного, который обвинил исполнительного директора «Альянса защитников животных» Юрия Корецких в участии в экстремистской организации, сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции столицы.

Дело против Запашного поступило 4 апреля 2024 года от лица Корецких. Поводом для претензии стала публикация Запашного в Telegram-канале, где артист предположил, что Корецких причастен к украинской националистической организации «Правый сектор»*.

«Определением от 26.11.2024 производство по делу приостановлено в связи с назначением судебной лингвистической экспертизы», — уточнили в пресс-службе ведомства.

Стоит отметить, что зоозащитник и дрессировщик неоднократно были замечены во взаимных обвинениях по теме жестокого обращения с животными задолго до суда. Так, в феврале 2024 года Корецких опубликовал видеоролик, на котором братья Запашные избивают тигров в цирке.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Запашный призвал наказать виновников нападения пантеры на ребенка в Ангарске.

* — запрещенная на территории РФ террористическая организация.

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Пост Запашного с обвинениями в экстремизме отправили на экспертизу

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