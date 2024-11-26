Собянин утвердил проект реорганизации части промзоны у станции «Полежаевская»

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 14 0

Там построят многофункциональный офисный центр с подземным паркингом, отделениями банков, кафе и магазинами.

Собянин утвердил проект реорганизации части промзоны у станции «Полежаевская»

Фото: Официальный портал Мэра и Правительства Москвы/mos.ru

Утвержден проект планировки территории части производственной зоны № 5 «Магистральные улицы», расположенной неподалеку от станции метро «Полежаевская». Об этом в своем Telegram-канале написал мэр Москвы Сергей Собянин.

Реорганизуемая территория площадью 1,6 гектара находится в Хорошевском районе столицы. Сейчас большую ее часть занимают торгово-бытовые, жилищно-коммунальные и другие устаревшие объекты. На их месте по программе комплексного развития территорий возведут многофункциональный офисный центр с подземным паркингом, отделениями банков, кафе и магазинами. Его площадь составит 41,2 тысячи квадратных метров.

Предусмотрено также благоустройство и озеленение территории, устройство проездов и пешеходных зон.

Реализация проекта позволит создать более тысячи новых рабочих мест.

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