«Сбылась моя мечта»: Федункив раскрыла пол долгожданного ребенка

Знаменитость заранее основательно изучила вопрос беременности. Хотя актриса вместе с супругом допускали разные варианты — суррогатство, усыновление.

Актриса Марина Федункив родила долгожданного ребенка. Она раскрыла, что ее первенцем стал мальчик. Причем он внешне похож на своего папу — итальянского бизнесмена Стефано Маджи. О том, как проходила подготовка к беременности и сами роды Федункив рассказала в беседе с KP.RU.

«Да, можете поздравлять. Сбылась моя мечта: я стала мамой и очень очень счастлива. <…> Бесконечное счастье. Все в мире, кроме этого маленького чуда, мне стало не важно. И теперь все в нашей жизни вращается вокруг него. Внешне он абсолютно папин сын. Да и по характеру, уже можно сказать, тоже», — поделилась звезда.

Федункив рассказала, что возраст имеет значение: чем старше, тем сложнее стать мамой. Тем не менее перед беременностью актриса основательно изучила вопрос беременности, супруги консультировались с разными профессорами. Пара обсуждала варианты с суррогатным материнством, усыновлением, но это на тот случай, если не получится естественным путем.

«Я так досконально во все вникала, поскольку рожать хотела исключительно сама. Занялась общим оздоровлением организма: бросила курить, полностью исключила алкоголь», — подчеркнула Федункив.

Также Маджи настоял, чтобы за полтора месяца до родов никаких активностей не было. Хотя перед этим она участвовала в съемках шоу «Первые на деревне», в котором были знаменитые блогеры. Никто не раскрыл тайну Федункив. На съемочной площадке актрисе было комфортно.

«Перед родами я провела столько времени в настоящей деревне, на свежем воздухе, на экологичных натуральных продуктах — да это же работа мечты для беременной!» — поделилась она.

Рожала Федункив в России, муж ее поддерживал. Сейчас папа активно занимается с ребенком. Помогают также члены ее команды и сотрудники проектов, в которых участвует актриса — графики выстраиваются таким образом, чтобы она могла уделять много времени малышу. Работы у Федункив и правда теперь станет меньше, хотя забрасывать не будет. Актриса подчеркнула, что не собирается пропускать важные моменты взросления ребенка.

Федункив была замужем трижды, но ни с одним из предыдущих супругов детей у комикессы не было. Третьим избранником звезды стал итальянский предприниматель Стефано Маджи. Пара расписалась в августе 2021 года.

Марина Федункив стала мамой в 53 года. Эту новость распространили СМИ. Как сообщают инсайдеры, малыш родился в октябре. Сама актриса такую счастливую новость не комментировала до этих пор. При этом директор Федункив Игорь Ковалев опроверг сообщения о беременности и рождении ребенка.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, с чем могла столкнуться Федункив во время беременности в 53 года.