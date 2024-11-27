Подвластен любой образ: народной артистке России Галине Польских исполнилось 85 лет

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Народной артистке России Галине Польских исполнилось 85 лет

Фото, видео: © РИА Новости/Алексей Филиппов

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В фильмографии актрисы — более 150 картин.

Этой актрисе подвластен любой образ: народной артистке России Галине Польских сегодня исполняется 85.

Свою первую роль в кино она получила еще будучи студенткой. Дебютантка появилась в эпизоде драмы Ивана Пырьева «Белые ночи». Однако широкая известность пришла к ней после киноповести «Дикая собака Динго», которая вышла на экраны в 1962 году.

На следующий год Польских сыграла в фильме «Я шагаю по Москве». Ее героиня олицетворяла идеал девушки 60-х. Позже были фильмы «По семейным обстоятельствам», «Гонки по Вертикали», «Любить по-русски» и многие другие.

Всего Галина Польских сыграла в кино более 150 ролей и по-прежнему продолжает сниматься.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о непростой судьбе артистки. Казалось, что судьба дала ей все — красоту, талант, профессиональную реализацию и всесоюзную известность. Вот только устроить личную жизнь Галине Польских так и не удалось.

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