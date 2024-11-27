Расчеты дронов «Суперкам» вскрыли пункты дислокации и технику ВСУ
Противник был уничтожен системой «Град»
Фото, видео: 5-tv.ru
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Операторы беспилотников группировки войск «Запад» обнаружили пункты временной дислокации и технику подразделений ВСУ. Расчеты современных БПЛА «Суперкам» смогли выявить замаскированные позиции противника во время боевого дежурства. Благодаря мощной оптике и тепловизору дрон издалека видит цель, и оператор может быстро передать координаты артиллерии.
«Когда мы летаем — артиллерия уже готова, ждет, когда мы кого-нибудь найдем. И там уже буквально пять минут, пока они наведутся, пока корректуру введут, пока прицельные свои первые выстрелы сделают. Ипотом мы уже корректируем», — рассказал командир отделения БПЛА с позывным «Марак».
Как только информацию получили расчеты РСЗО «Град», по противнику был нанесен удар реактивными снарядами.
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