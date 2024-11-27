Кость широкая: врач рассказал о безопасном для здоровья виде ожирения

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Тимур Юсупов
Тимур Юсупов 116 0

Эндокринолог Аметов: метаболически здоровое ожирение не влияет на организм

Кость широкая: врач рассказал о безопасном для здоровья виде ожирения

Фото: 5-tv.ru

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Этот феномен введен в медицинскую практику сравнительно недавно.

Так называемое метаболически здоровое ожирение не наносит вред организму и даже защищает от проблем с сердцем и сосудами. О феномене рассказал профессор Александр Аметов в беседе с aif.ru.

Он отметил, что термин был введен во врачебную практику относительно недавно — так называют состояние, когда при избыточном индексе массы тела, превышающем норму в два раза, у пациента не наблюдается никаких отклонений.

Всего выделяют три маркера метаболически здорового ожирения: это равномерное распределение жира, соотношение жировой и мышечной тканей и их перераспределение в динамике, а также уровень гормона адипонектина, который отвечает за процесс накапливания жировой ткани. Что касается последнего аспекта, он не должен быть ниже нормы, ведь это влечет системные хронические воспаления, которые приводят к повреждениям внутренней поверхности сосудов — эндотелия.

«У людей с метаболически здоровым ожирением больше подкожного жира, меньше масса висцерального жира и более низкие эктопические отложения жира в печени и в скелетных мышцах. К сожалению, метаболически здоровое ожирение, по всей видимости, — временное состояние, которое спустя какое-то время переходит в метаболическое нездоровье со всеми его неблагоприятными исходами», — подытожил эксперт.

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Кость широкая: врач рассказал о безопасном для здоровья виде ожирения

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