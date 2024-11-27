Не навреди: как зубная щетка может испортить ваше здоровье

Подбирать инструмент гигиены лучше с лечащим врачом.

Неправильно подобранная зубная щетка может сильно травмировать зубы. Об этом рассказала изданию Газета.ру стоматолог-терапевт, стоматолог-пародонтолог Виктория Чередниченко.

По словам специалиста, щетки бывают мануальные (обычные), электрические и ультразвуковые электрические. Если выбирать обычную щетку, то стоит особое внимание уделить ее главной функциональной части — головке.

Материал щетины у этого инструмента гигиены может быть натуральный и искусственный. Предпочтение лучше отдать второму , уверена врач. Натуральные волоски достаточно легко деформируются, быстрее накапливают бактерии, поэтому они способны нанести вред здоровью полости рта.

Еще щетины могут отличаться по жесткости. Жесткие травмируют десны и эмаль зубов. Они больше подходят для очищения протезов, поясняет Чередниченко. Мягкие предназначены для чувствительных зубов и кровоточащих десен. Поэтому лучше использовать щетки средней жесткости, равномерной длинны, чтобы все щетинки участвовали в процессе очищения. Желательно избегать резиновых вставок. Они повышают риск травмирования.

Нужно понимать, что неправильно подобранная щетка может привести к кариесу, заболеванию десен и даже потере зубов, предупреждает стоматолог.

«Нюансы может учесть только лечащий врач, поэтому лучше всего, если зубную щетку вам подберет специалист», — рекомендует эксперт.

Менять щетку советуют каждые три месяца и при деформации волосков.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что названа неожиданная польза жевательной резинки.