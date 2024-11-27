Еще не нагулялся: Павел Деревянко не смог ответить на вопрос журналистов о свадьбе

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Тимур Юсупов
Тимур Юсупов Эксклюзив 32 0

Павел Деревянко не смог ответить на вопрос журналистов о планах на свадьбу

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

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За него пришлось отвечать его девушке.

Актер Павел Деревянко засмущался, когда корреспондент 5-tv.ru задал ему вопрос о планах на скорую женитьбу. Это произошло на торжественной премьере сериала «Первый номер», в котором Деревянко исполнил роль Дмитрия Кравцова.

На церемонии актер находился в сопровождении своей девушки Зои Фуць, которая появилась в его жизни несколько лет назад — после развода с Дарьей Мясищевой. Поклонники звезды давно гадают, когда же артист и дизайнер одежды наконец-то обручатся, и после прошедшей премьеры завеса тайны немного приоткрылась.

После того, как корреспондент 5-tv.ru спросила Деревянко и его спутницу, не планируют ли они в ближайшем будущем свадьбу, актер замешкался, повернулся к Зое, как будто пытаясь понять, какой ответ будет верным. Фуць же оказалась более решительной и с улыбкой ответила журналистам, что как только Павел сделает ей предложение, она сразу же расскажет о своем решении.

Вышедший из ступора Павел громко поддакнул возлюбленной и, спешно попрощавшись с корреспондентом, вышел из кадра, утащив за собой спутницу.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Ани Лорак выходит замуж за африканского шамана.

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