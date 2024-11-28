Для детей разводящихся россиян придумали спасительную схему

В Госдуму внесли законопроект об обязательной консультации психолога при разводе
Фото: www.globallookpress.com/Pascal Deloche
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Наша страна входит в ТОП-3 по числу распадающихся браков.
Россиян, у которых подрастают несовершеннолетние, перед разводом обяжут пройти консультацию у психолога. Такой закон депутаты и сенаторы во главе с Анной Кузнецовой внесли на рассмотрение в Госдуму. Документ - уже исправленный и доработанный. Об этом РИА Новости сообщил один из авторов инициативы, депутат Игорь Антропенко.
Таким способом депутаты и сенаторы предложили примирять пары и не давать им совершать опрометчивых поступков. Ведь Россия входит в ТОП-3 стран по числу бракоразводных процессов: на десять браков приходится семь разводов. Если закон примут, обязательство на пару сможет возложить суд. Также депутаты предложили наделить суд правом назначить срок для примирения супругов в пределах трех месяцев.
«В нашей стране очень легко развестись, просто подать электронное заявление. В таком вопросе спешка только вредит, а время, наоборот, помогает расставлять все на свои места и дает дополнительные возможности для примирения», — объяснил Антропенко.
Как отметил Антропенко, такая мера не будет считаться вмешательством государства в жизнь семьи, так как в случае нежелания общаться со специалистом или невозможностью помочь, брак будет расторгнут.
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