Для детей разводящихся россиян придумали спасительную схему

Наша страна входит в ТОП-3 по числу распадающихся браков.

Россиян, у которых подрастают несовершеннолетние, перед разводом обяжут пройти консультацию у психолога. Такой закон депутаты и сенаторы во главе с Анной Кузнецовой внесли на рассмотрение в Госдуму. Документ - уже исправленный и доработанный. Об этом РИА Новости сообщил один из авторов инициативы, депутат Игорь Антропенко.

Таким способом депутаты и сенаторы предложили примирять пары и не давать им совершать опрометчивых поступков. Ведь Россия входит в ТОП-3 стран по числу бракоразводных процессов: на десять браков приходится семь разводов. Если закон примут, обязательство на пару сможет возложить суд. Также депутаты предложили наделить суд правом назначить срок для примирения супругов в пределах трех месяцев.

«В нашей стране очень легко развестись, просто подать электронное заявление. В таком вопросе спешка только вредит, а время, наоборот, помогает расставлять все на свои места и дает дополнительные возможности для примирения», — объяснил Антропенко.

Как отметил Антропенко, такая мера не будет считаться вмешательством государства в жизнь семьи, так как в случае нежелания общаться со специалистом или невозможностью помочь, брак будет расторгнут.

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