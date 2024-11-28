Сергей Собянин одобрил стратегию развития московских технопарков до 2030 года

На этих современных площадках компании быстро запускают инновационные производства. В рамках развития технопарков появятся 150 тысяч рабочих мест.

В Москве сегодня действует 48 технопарков, а их производственные площади заполнены почти полностью — на 99%. На этом столичные власти не останавливаются: уже одобрена стратегия развития таких современных пространств до 2030 года. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин в Telegram-канале.

Как объяснил градоначальник, технопарки — это современные площадки, на которых компании имеют возможность быстро запустить инновационные производства. Там есть пространство и оборудование, доступ к экосистемам и городским мерам поддержки. Финансируется создание таких технопарков обычно за счет частных инвестиций.

«Сейчас в столице 48 технопарков, и их производственные площади заполнены на 99%. Там разместились свыше 2,2 тысяч компаний, в которых создано 74,5 тысячи рабочих мест», — подчеркнул Собянин.

В рамках стратегии их развития планируется увеличить количество инвестиций и ввести около 2,5 миллионов квадратных метров различных площадей, а именно: лабораторных, производственных и офисных. Таким образом, подчеркнул Собянин, возрастут мощности технопарков в два раза. Так, уже будет возможность для реализации у пяти тысяч компания, а также появятся 150 тысяч рабочих мест.

Как отмечается на сайте мэра Москва, согласно планам развития технопарков, до 2030 года общий объем инвестиций должен вырасти до 475 миллиардов рублей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Собянин сообщил о начале проектирования новой эстакады в ТиНАО. За 12 лет на территории Троицкого и Новомосковского округов было построено около 400 километров дорог. По словам градоначальника, возведение новой эстакады проходит на пересечении дорог М3 «Украина» — Середнево — Марьино — Десна и Марьино — Саларьево.