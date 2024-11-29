Огромный питон проломил крышу жилого дома в Малайзии

Эфирная новость 24 0

Рептилия незаметно заползла с плантации через пальму на чердак.

Фото, видео: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Кадры не для слабонервных сняли в Малайзии. Там в одном из частных домов с потолка прямо на диван свалился трехметровый питон.

Оказалось, рептилия незаметно заползла с плантации через пальму на чердак. Однако жители дома не придали значения непонятным звукам на крыше, пока не стало слишком поздно. В какой-то момент навесной потолок начал резко опускаться и трещать, и в итоге из него выползла змея.

Избавлялись от непрошенного гостя уже с помощью экстренных служб. Они поймали рептилию и отвезли обратно в джунгли.

Ранее рассказывал о том, что гигантский осьминог завелся в Московском зоопарке. Он прибыл в российскую столицу с северного берега Тихого океана в Приморье. После месячного карантина он поселился в павильоне «Экзотариум». Это самый крупный моллюск из класса головоногих. В Москву прибыл особь мужского пола.

+1° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
109.58
1.57 116.14
3.05
Незабываемый круговорот чувств: любовный гороскоп на декабрь 2024

Последние новости

2:51
Не пустила в сумку: в Ростовской области выхаживают брошенного мамой кингуренка
2:32
Без СНИЛС и тапочек: как не нарваться на мошенников во время онлайн-шоппинга
2:16
Огромный питон проломил крышу жилого дома в Малайзии
2:00
Сильнее страсти— ТОП-7 признаков настоящей любви
1:53
Нетаньяху заявил о готовности Израиля к «полномасштабной войне»
1:46
Пятый сезон конкурса спортивных проектов «Ты в игре» начался в Москве

Сейчас читают

Подарите это и не прогадаете: россияне назвали самые желанные подарки на Новый год
«Напомню еще раз»: Путин в Астане раскрыл планы на «Орешник»
Соблазнительница или хохотушка: какой вы персонаж турецкого сериала по гороскопу
«Построили полную копию К-3»: Елена Север о съемках фильма о Карибском кризисе

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год