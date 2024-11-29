Огромный питон проломил крышу жилого дома в Малайзии

Кадры не для слабонервных сняли в Малайзии. Там в одном из частных домов с потолка прямо на диван свалился трехметровый питон.

Оказалось, рептилия незаметно заползла с плантации через пальму на чердак. Однако жители дома не придали значения непонятным звукам на крыше, пока не стало слишком поздно. В какой-то момент навесной потолок начал резко опускаться и трещать, и в итоге из него выползла змея.

Избавлялись от непрошенного гостя уже с помощью экстренных служб. Они поймали рептилию и отвезли обратно в джунгли.

Ранее рассказывал о том, что гигантский осьминог завелся в Московском зоопарке. Он прибыл в российскую столицу с северного берега Тихого океана в Приморье. После месячного карантина он поселился в павильоне «Экзотариум». Это самый крупный моллюск из класса головоногих. В Москву прибыл особь мужского пола.