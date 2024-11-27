Матвиенко: слова Путина заложили потенциал для переговоров по Украине

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Евгения Романова
Евгения Романова 55 0

Применение ракеты «Орешник» и выступление президента РФ — не ультиматум или угроза, а спокойное послание.

Сигнал Западу: Матвиенко назвала запуск «Орешника» мощнейшим актом геополитики

Фото: ИЗВЕСТИЯ

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Недавнее обращение президента России Владимира Путина и запуск баллистической ракеты средней дальности «Орешник» являются мощнейшим актом современной геополитики. Такое заявление сделала председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в ходе заседания верхней палаты.

«Я считаю, что обращение президента Российской Федерации вместе с успешной демонстрацией нашего российского гиперзвукового оружия — это такой мощнейший акт современной геополитики. Его значимость, уверяю, еще будет долго раскрываться», — сказала она.

Матвиенко подчеркнула, что это мощный сигнал, который принят и расшифрован всеми адресатами. Применение «Орешника» и выступление Путина — не ультиматум и не угроза, а спокойное аргументированное, подкрепленное действием, послание. Оно основывается на трех понятных смыслах:

  1. Действия России — ответ на продолжающуюся эскалацию Запада, на атаки российских объектов дальнобойным оружием.
  2. Россия готова к любому развитию событий. У нас есть средства, включая супероружие, чтобы дать ощутимый и неотвратимый ответ.
  3. Склонение чаши весов в сторону выбора мирного урегулирования конфликта на Украине при безусловном соблюдении интересов, безопасности и суверенитета России.

Спикер Совфеда добавила, сославшись на слова Путина, что Россия не нагнетает эскалацию, а только вынуждена отвечать на нее. По ее словам, выступление Путина заложило потенциал для переговоров по Украине.

Вечером 21 ноября российский лидер Владимир Путин выступил с обращением. Президент РФ напомнил, что западные страны разрешили киевскому режиму наносить удары своим дальнобойным оружием по территории РФ. Москва неоднократно предупреждала, что подобный шаг будет расцениваться как эскалация конфликта.

В ответ на применение американского и британского дальнобойного оружия ВС РФ нанесли комбинированный удар баллистической ракетой средней дальности «Орешник» по одному из объектов оборонно-промышленного комплекса Украины.

За три дня было нанесено как минимум два массированных удара американскими ATACMS. Первый — по позициям нашего комплекса С-400, там повреждена радиолокационная станция, еще один — по аэродрому Курск-Восточный. Обе цели в 100 километрах от границы. Минобороны России готовит ответные действия на эти атаки.

Ранее 5-tv.ru писал, что Пентагон подтвердил разрешение использовать ATACMS для ударов по России. По данным ведомства, сейчас атаки этими ракетами сосредоточены в Курской области.

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