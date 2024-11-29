На BMW въехал в зрителей: арестован блогер-дрифтер Гаджиев

Суд в Подмосковье избрал меру пресечения для автоблогера Гаджи Гаджиева. В середине ноября он дрифтовал на парковке и сбил несколько человек, в том числе женщину с коляской. За такие нарушения любителя жженой резины задерживают не в первый раз. Решение суда и другие подробности громкой истории — в репортаже корреспондента «Известий» Евгения Наприенко.

На скамье подсудимых автоблогер чувствует себя уверенно. Он привык бывать в кадре, но в этот раз каждое слово говорит с осторожностью, поскольку все, что он скажет, может быть использовано против него.

Гаджиева подозревают в том, что на высокой скорости он сбил сразу несколько человек. Момент наезда на пешеходов засняли очевидцы. Все они были зрителями запрещенных заездов. Парковка у трассы М-1 превратилась в площадку для адреналинового шоу.

Многие успели отскочить от багажника иномарки. Женщине с ребенком повезло меньше всех — коляска оказалась на асфальте.

Пострадавших оказалось двое. Их сразу доставили в больницу. У зрительницы диагностировали закрытый перелом бедра со смещением. Травмы получил и Артем Зверев. Сейчас он утверждает, что оказался в толпе случайно. Проезжал мимо и решил посмотреть, что происходит.

«Я, во-первых, отлетел, по словам очевидцев, на несколько метров, и я 20 минут без сознания находился. Черепно-мозговая, плюс отек головного мозга. Плюс сильный удар по ноге правой», — рассказал пострадавший Зверев.

Ответ на вопрос, кто был за рулем BMW, долго оставался в тайне. Изначально под подозрения подписчиков нелегального клуба попал блогер Георгий Ерохин. Он известен в Сети подобными дерзкими заездами. Более того, точно такая же иномарка уже появлялась в его соцсетях.

Ерохин сразу открестился от произошедшего. Так же поступил и Гаджиев, но несколько дней спустя сам пришел в полицию с повинной. Зал суда для него уже привычное место. Его уже лишали прав за то, что он устраивал заезды без правил в родном Дагестане. Тогда лихач обещал исправиться.

«Чтобы не повторяли так же моих ошибок, чтобы не оказаться на моем месте», — говорил блогер.

Сегодня Гаджиев снова рассказывал об уроках, которые вынес из этой ситуации:

«Там больше 30 не было, куда еще меньше».

«Представитель Одинцовской городской прокуратуры поддержал ходатайство следователя. С учетом приведенных доводов сторон суд избрал мужчине меру пресечения в виде заключения под стражу», — сообщила руководитель пресс-службы прокуратуры Московской области Екатерина Короткова.

На защиту блогера в суд пришла его сестра, которая уверена, что брат невиновен. Якобы пострадавшие сами должны были понимать, что находятся в опасном месте.

«Ничего подобного, можно сказать, другие не идут на такие поступки. Он так не гоняет, не надо было туда с ребенком в коляске идти. Он много ездит, но никого никогда до сих пор не задевал», — заявила сестра Гаджиева Индира.

Сам Гаджиев заявил, что уже помог пострадавшим — перевел 50 тысяч рублей. Впрочем, на решение суда это не повлияло. Суд арестовал блогера на два месяца.