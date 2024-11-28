Собянин рассказал о мероприятиях молодежного проекта «Город героев Москва»

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 16 0

Они начнутся с финала турнира исторической игры, в котором примут участие три лучшие команды московских вузов.

Собянин рассказал о мероприятиях молодежного проекта «Город героев Москва»

Фото: mos.ru

Молодежный проект «Город героев Москва» проведет мероприятия, посвященные Дню Героев Отечества. Об этом Сергей Собянин сообщил в своем Telegram-канале.

«Цикл начнется с финала турнира исторической игры, в который из 36 команд московских вузов вышли три лучшие. C 2 по 9 декабря молодых горожан приглашают написать исторический диктант о Битве за Москву. Для участия надо зарегистрироваться на сайте “Молодежь Москвы”. На этом же портале можно поделиться историями своих Героев — родственников, друзей, знакомых», — написал мэр Москвы.

Кроме того, пройдет показ фильма о полководцах и сохранении исторической памяти в семьях. Он подготовлен столичной молодежью совместно с детьми и внуками маршалов Победы.

В городских вузах запланированы встречи с героями России. А в праздничный день, 9 декабря, молодежь совместно с военными, участниками специальной военной операции и ветеранами почтит память защитников Родины, развернув Знамя Победы.

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