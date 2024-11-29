Танцы как у Бритни Спирс: Тодоренко опубликовала видео в нижнем белье

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Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева 31 0

Тодоренко продемонстрировала фигуру, опубликовав видео в белье

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; Instagram*/reginatodorenko; 5-tv.ru

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Телеведущая похвасталась, что даже родив двоих детей остается в прекрасной физической форме.

Телеведущая и блогер Регина Тодоренко опубликовала в своем лично блоге видеоролик, на котором она танцует в нижнем белье.

«Обычная женщина в 34, родившая двух детей. Я стеснялась своего тела много лет, и вот настал тот момент, когда хочется похвалить себя», — подписала видео Тодоренко.

Подписчики подметили, что танцы телеведущей очень напоминают ролики, которыми вот уже почти год шокирует своих фанатов американская певица Бритни Спирс.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Тодоренко пообещала родить третьего ребенка в 2025 году. На DREAM Fest в Баку певец и бизнесмен Эмин Агаларов заявил, что тот, кто родит ребенка прямо на фестивале, получит квартиру в элитном ЖК на берегу Каспийского моря.

Регина Тодоренко и певец Влад Топалов состоят в браке с 2018 года. Спустя пару месяцев после свадьбы на свет появился их старший сын Михаил, а в 2022 году Регина родила второго сына, которого назвали Мирославом.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ

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