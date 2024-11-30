Россияне решили устроить пикет из-за сорванного круиза в Антарктиду

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 38 0

Туристы в полном отчаянии, но готовы бороться за обещанное.

Фото, видео: © РИА Новости/Алексей Куденко; 5-tv.ru

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Российские туристы, которые на круизном лайнере SH DIANA должны были добраться до Антарктиды, но из-за поломки двигателя не смогли этого сделать, решили устроить пикет. Свой гнев и недовольство они намерены высказать в порту Аргентины. Об этом в видеообращении, которое оказалось в распоряжении 5-tv.ru, сообщил один из туристов.

«Мы вынуждены идти на радикальные меры, такие как голодовка. Также мы планируем организовать и получить разрешение на пикетирование порта по прибытии, если вы не выйдете с нами и не начнете обсуждать нормальные здравомыслящие условия», — заявил протестующий.

Мужчина отметил, что возврат лишь 50% от стоимости тура — несправедливо. Многие долгие годы копили на путешествие, откладывали на осуществление мечты. Он также признался, что добиться полного возврата денег за сорванный тур будет сложно, так как компания иностранная. Поэтому пока они находятся на лайнере, они сделают все возможное, чтобы добиться компенсации.

К слову, о ситуации, в которую попали российские туристы, стало известно недавно. Выяснилось, что они приобрели тур стоимостью больше миллиона рублей. Согласно заявленному маршруту, лайнер должен быть выйти из Кейптауна и доплыть до Антарктиды. Но визит к Южному полюсу сорвался. Сначала путешествие задержали на 12 часов, а после и вовсе изменился маршрут. Теперь туристы прибудут в Аргентину.

Как заявили организаторы, всему виной поломка двигателя. По мнению некоторых россиян, о ней организаторы узнали еще в пункте отправления лайнера, но решили не отменять путешествие. Так как рейс был перегонным.

При этом за 20 дней путешествия людей лишь трижды высадили. Кроме того, в лайнере не работала стабилизация, в связи с чем туристов постоянно укачивало. Все это заставило россиян устроить голодовку и задуматься о пикете.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что россияне застряли в японском порту Иокогама из-за сорванного тура.

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